9 Temmuz'da Hadise konseri

Türkiyeli sanatçı Hadise, 9 Temmuz’da Girne Amfi Tiyatro’da konser verecek

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, 9 Temmuz’daki Hadise konseriyle devam edecek.

Girne Amfi Tiyatro’da saat 21:00’de başlayacak konserin biletleri, Girne Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Deniz Plazalar ve etkinlik günü amfi tiyatro gişesinden temin edilebilir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin Türkiye’de kapalı gişe oynayan “Bir valize ne sığar ki” isimli tiyatro oyunuyla başladığını anımsatarak, Girne Kültür Sanat Günleri’nin ikinci etkinliğinde Türkiye’nin ünlü bir sanatçısını daha Girne’de ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin geriye kalan programı şöyle:

9 Temmuz Hadise konseri

23 Temmuz Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri

06 Ağustos Hayko Cepkin konseri

Eylül 2019 Yerli sanatçı ve müzik grupları konseri

6 Eylül Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri

10 Eylül Fazıl Say konseri