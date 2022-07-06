Alayköy Folklor Derneği, Yalova Altın Karanfil Halk Dansları yarışmasına birinci oldu

Alayköy Folklor Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen katıldığı Yalova Altın Karanfil Halk Dansları yarışmasına birinci oldu.

Halk Dansları alanında faaliyetlerini sürdüren Alayköy Folklor Derneği, 27 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında Yalova'da, Turizm Folklor Araştırma ve Geliştirme Derneği (TUFAG) tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Dansları Festivaline katıldı. Festival kapsamında birçok farklı bölgede sahne alan Alayköy Folklor Derneği dansçıları, 1 Temmuz’da düzenlenen ve sekiz ülke dansçılarının katıldığı Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nda, birinciliği kazandı.

Alayköy Folklor Derneği, Kıbrıs’ın yanı sıra Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan, Hindistan ve Meksika ekiplerinin dansçılarının da sahne aldığı yarışmanın gala gecesinde birincilik ödülünü aldı. Alayköy Folklor Derneği, 2 Temmuz 2022 gecesi adaya geri dönüş yaptı.

geçen yıl büyük ilgi gördüğü belirtilen “Motif Çorap ve Çorap Bağları Sergisi’nin” ikincisini de 13-17 Temmuz tarihleri arasında Naci Talat Vakfında açmaya hazırlandığı kaydedildi.