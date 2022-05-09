Ali Nesim anıldı

Araştırmacı yazar Ali Nesim, 8’inci ölüm yıl dönümünde Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin başkanlığını da yapan ve 10 Mayıs 2014’te vefat eden Ali Nesim için Girne Belediyesi Zeytinlik Köy Evinde şiir dinletisi de düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ali Nesim’in Kıbrıs Türk edebiyatına önemli eserler bıraktığını, zeytin ağaçlarına ve zeytinlik köyüne olan sevgisiyle tanındığını belirtti.

“İnsanlar doğar, büyük, gelişir ve en nihayetinde ölür. Bu süreçte iz bırakmak önemlidir. Ali Hocanın bize bıraktığı iz çok değerlidir” diyen Güngördü, Ali Nesim’in anılarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ile oğlu Tayfun Nesimoğlu ise Ali Nesim’in doğduğu yer olan Zeytinlik köyünü, insanları ve yaşamayı çok seven biri olduğuna dikkat çekerek, anma törenine katılan herkese teşekkür etti.