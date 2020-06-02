“Arabesk” yarın Art Space’te açılıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Ceren Asmaz’ın “Arabesk” isimli cam çalışmalarından oluşan sergisi, yarın akşam 18.30’da, üniversitenin Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space’te izleyiciyle buluşuyor.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 sebebiyle mekândaki etkinliklerine belirli bir süre ara veren Art Space, bu sürecin ardından ilk sergisiyle yarın yeniden kapılarını açıyor. Sergi, Covid-19 ile ilgili tüm yönergeleri dikkate alarak açılacak.

Sergi, 3-25 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te izlenebilir.