ARUCAD Bahar Şenlikleri dün kortej yürüyüşüyle başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Bahar Şenlikleri, dün öğrencilerin ‘Cosplay’ temalı özel tasarım kostümleriyle düzenledikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler üniversitenin atölyelerinde kendi hazırladıkları kostümleriyle üniversite kampüsünden Girne çarşısına yürüdü.

27 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek ARUCAD 2. Bahar Şenliğinin ilk gününde karaoke gecesi ve DJ Alchemist ile Nevss’in performansı yer aldı.

Üniversite, 3 gün boyunca devam edecek şenliklerde konser, yoga, el işi-yiyecek standları, dans gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, spor müsabakaları, ve kostüm partisi etkinlerine ev sahipliği yapacak.

26 Mayıs Perşembe sabahı eğitmen Mürvet Yerli’nin öncülüğünde yoga ile başlayacak etkinlikler ödüllü yarışmalar ile devam edecek.

Akşam saatlerinde ise üniversitenin öğretim üyeleri ve görevlileri Çağdaş Öğüç, Hakan Karahasan, Ali Azhari ve Özgür Tosun’dan oluşan ‘Academia’ grubunun müzik performansının ardından Kıbrıslı genç müzisyenlerden oluşan ‘Tesadüf’ grubu ARUCAD Garden’da sahne alacak.

27 Mayıs Cuma günü yapılacak kostüm yarışmasının ardından Kuzey Kıbrıs’ın özgün müzik gruplarından ‘Healers’ ve ‘Reva’ konserleri ile şenlik sona erecek.

Üniversitenin Girne Kampüsünde yer alan etkinliklere tüm halk ücretsiz olarak katılabilir.