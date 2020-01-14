Bakan Çavuşoğlu, sergiyi ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kültür Dairesi himayelerinde, Telsim’in katkılarıyla düzenlenen, Algım Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin eserlerinin sergilendiği “4. Algım Görsel Sanatlar Sergisi”ni ziyaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergi ziyaretinde Bakan Çavuşoğlu’na Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar eşlik etti.

Sergilenen eserleri tek tek gezerek inceleyen Bakan Çavuşoğlu, eserlerin yaratıcıları çocuklarla da bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

SERGİNİN AÇILIŞI DÜN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“4. Algım Görsel Sanatlar Sergisi”nin açılışı dün Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından gerçekleştirildi.

Kültür Dairesi Müdürü Akpolat açılışta yaptığı konuşmada, Özel eğitim alan çocukların ve gençlerin birbirinden güzel sanatsal eserlerini görme fırsatı bulduklarını belirterek, “Özel eğitime gereksinim duyan çocukların sanatsal yönlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların sergilendiği böylesi özel bir ortamda bulunmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, özel gereksinimli çocukların gelişimi için sanatın çok önemli bir etken olduğunu ve Telsim’in Algım Özel Eğitim Merkezi’ni hem sporda hem de sanatta desteklediklerini belirtti. Tanpınar, ”Bu yıl dördüncüsünün gerçekleştiği Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde özel çocukların yaptığı eserleri görmek bizleri gururlandırıyor” ifadelerine yer verdi.