Baraka Kültür Merkezi yaz kursları başlıyor

Baraka Kültür Merkezi, yaz kursları 21 Haziran’da başlıyor.

Merkez’den yapılan açıklamaya göre, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik olan ücretsiz kurslar “Bilimle Sanatla Doya Doya Oyna” temasıyla düzenleniyor.

Kurslarda eğitsel spor oyunları, müzik, İngilizce, Yunanca, görsel sanatlar, halk dansları, modern dans, satranç, aşçılık atölyesi ve daha birçok farklı etkinlik yer alacak.

İlk etapta 21-30 Haziran arası Pazartesi, Çarşamba ve Cuma, eğitsel spor oyunları, 4 Temmuz itibari ile de Baraka Kültür Merkezi’nde bilimsel ve sanatsal faaliyetler düzenlenecek.

Kurslar, 23 Temmuz Cumartesi şölen ile son bulacak.