Belgesel izleyici ile buluşuyor

İskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren İskele Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan Şehit Mustafa Orhan Belgeseli yarın izleyicisiyle buluşacak.

İlk gösterimi saat 19.30’da başlayacak belgesel, İskele AKM’de izlenebilecek.

KAHRAMANLIKLA DOLU BİR HAYAT

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Tiyatrosu, 18 yaşındayken girdiği Kara Harp Okulu’nu teğmen olarak tamamlayan, aslen Gazimağusalı ancak Larnakalılar için önemli bir yere sahip, Komutan Mustafa Orhan’ın hayat hikâyesini belgeselleştirdi.

Yarın saat 19.30’da İskele AKM’de, Kıbrıs Türk halkıyla buluşacak belgeselde, Şehit Mustafa Orhan’ın doğumundan şehit olduğu güne kadar çok önemli bilgiler yer alıyor. Belgeselde, Orhan’ın arkadaşları ve ailesinin anlattıklarıyla hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor.

Şehit Mustafa Orhan belgeseli, Orhan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılması üzerine1963 yılında TMT saflarına geçmesiyle başlıyor. İlk olarak mücahit subay olarak görev alan ardından Küçük Kaymaklı, Boğaz, Dar Boğaz Ada Tepe ve StHilarion’da 11 yıl görev yaptıktan sonra Larnaka sancağı Merkez Piyade Taburu I. Bölük Komutanı olarak atanan Şehit Mustafa Orhan’ın hayat hikayesi, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından anlatılıyor.

YARIN İSKELE’DE GÖSTERİMDE OLACAK

Larnaka’daki görevinin 364. günü henüz 33 yaşındayken Rumla, mermisi bitene kadar göğüs göğüse çarpıştığı sırada şehit olan Mustafa Orhan’ın hayat hikâyesinin; eşi, evlatları ve arkadaşları tarafından anlatıldığı belgeselin yapımında İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a başarılı oyuncular Burkay Uzun ve Ebru Kırmızı eşlik ediyor.