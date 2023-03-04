Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim

Billie Eilish, artık sosyal medyaya "bakmadığını" açıkladı.

Conan O'Brien Needs A Friend podcast'ine katılan 21 yaşındaki şarkıcı, yakında yayımlanacak röportajdan alınan yeni bir kısa videoda, telefonundan tüm sosyal medya uygulamalarını "sildiğini" söyledi.

Artık bakmıyorum.

Hepsini telefonumdan sildim ki bu benim için çok büyük bir olay. Çünkü dostum, senin büyüdüğün dönemde internet yoktu.

Benim için hayatımın çok büyük bir parçasıydı ama çocukluğumun değil, Tanrı'ya şükür iPad bebeği değildim fakat dürüst olmak gerekirse, internetin mükemmel zamanında büyüdüğümü hissediyorum, o kadar internet gibi değildi, böyle bir çocukluğum vardı ve her zaman bir şeyler yapıyordum.

Eilish, "Sonra ergenlik öncesi döneme geçtiğimde iPhone'lar vardı, biraz daha büyüdüğümdeyse şu anda var olan her şey mevcuttu ama ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde internette olmak, oradakiler benim gibiydi, ben de onlardan biriydim" diye ekledi.

Happier Than Ever şarkısının solisti, kendisiyle ilgili paylaşımlara bakmaktan nasıl rahatsız olduğunu anlattı.

Ben internete giren biriyim... Ve olduğum kişi ya da yaşadığım hayat hakkında hiçbir şeyi değiştirmemek ve yıllar boyunca yaptığım şeyi yapmaya devam etmek ve yavaş yavaş izlediğim videolar ve internette gördüğüm şeylerin benim hakkımda olması. "Iyy, iğrenç". Bundan hoşlanmıyorum.

İnternetle ilgili beni korkutan bir diğer şey de sizi ne kadar saf yaptığı. İnternette okuduğum her şeye inanıyorum. Ben de. Bunun aptalca olduğunu biliyorum ve bunu yapmamalıyım çünkü hepsinin doğru olmadığına dair kanıtım var; neredeyse hiçbiri doğru değil...

Eilish, 2020'de fiziksel görünüşle dalga geçme hakkında güçlü bir video paylaşarak internetteki kullanıcıların kendisinin giyim tarzını mercek altına alma biçimlerini eleştirmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023, 15:44