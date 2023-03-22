‘Bir Deli’nin Hatıra Defteri’ 27 ve 31 Mart’ta oynanacak

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu tarafından, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sergilenecek olan ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunun, yoğun ilgi nedeni ile ikinci gösterimini 31 Mart’ta yapacağı açıklandı.

Girne Belediyesi Kültür Sanat İşleri Biriminden verilen bilgiye göre, 31 Mart Cuma günü, saat 20.30’da Gine Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan ikinci gösterim için biletler, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Danışma Bölümünden temin edilebilecek.

Nikolay Gogol’un yazdığı tek kişi ve tek perde şeklinde sergilenen oyun, İsmihan Yorgancı tarafından yönetilirken; Ömer Dündar ise oyunculuğu üstleniyor. Müzik direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı oyunda piyanoda İkra Yalçın, ışık tasarım uygulamalarında Mehmet Saygıer, sahne tasarım Uygulamasında ise Cem Taşlıovalı yer alıyor.

-Oyunun konusu

Sıradan bir devlet memurunun, platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesi ile hayallerinin yıkılması sonucunda, kendini soylu bir beyzade olarak görmeye başlaması ve delirerek kendini İspanya Kralı olmuş bir halde akıl hastanesinde bulmasına neden olur…