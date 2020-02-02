Camille Enlart'ın arşivi yeniden fotoğraflandı

Centre for Visual Arts and Research (CVAR)/Severis Vakfı, 2016 yılında koleksiyonuna eklediği Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896 ve 1901 yıllarında çekmiş olduğu 500’ün üzerindeki seyahat fotoğraf arşivi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Severis Vakfı işbirliğinde, Girne Art Rooms Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

ARUCAD ile Severis Vakfı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği sergi, Fransız Arkeolog Camille Enlart’ın 1896 ve 1901 yıllarını kapsayan seyahat fotoğraf arşivini içermesi açısından çok önemli olması yanında, Enlart’ın 1896 ve 1901 yılları arasında, Kıbrıs’a ait fotoğraflarının, referans alınarak fotoğrafı çekilen mekânların yeniden canlandırılıp fotoğraflanması projesini kapsaması bakımından da büyük bir önem taşımaktadır.

ARUCAD öğrencilerinden; Bahire Akmandor, Elis Ertepınar, Mehveş Beyidoğlu, Tanya Güryel ve Tijen Yakup’un fotoğraflarının da bulunduğu projenin ilk sergisi Ekim ayında Severis Vakfı binasında gerçekleşmişti. Projenin ikinci sergisi, 24 Ocak’ta Girne Art Rooms Galeri’de gerçekleşen açılış kokteyli ile birlikte, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Severis: “Bu işbirliğinden gurur duyuyorum”

Serginin açılışında konuşma yapan Severis Vakfı Kurucusu Rita Severis, Camille Enlart’ın tarihsel bakımdan bu değerli eserlerini ARUCAD işbirliğiyle Girne Art Rooms Galeri’de sergilenmesinden çok memnun olduğunu, bu işbirliğinden dolayı duyduğu gururu dile getirdi.

Severis “Sergi, bugüne kadar yapılmış Kıbrıs’ın 19. yüzyıldan kalma fotoğraflarını belgeleyen/kaydeden en büyük çalışmadır. Bu sadece bir fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda Kıbrıs’ın geçmişini belgeleyen önemli bir sergidir” dedi.

Rita Severis, ARUCAD Öğrencilerine, Kıbrıs’ın antik yapılarını günümüzde, aynı perspektiften yeniden canlandırdıkları fotoğraflar için de teşekkür ederek, mükemmel bir iş çıkardıklarını söyledi.

Severis konuşmasının sonunda Mart ya da Nisan ayında Kıbrıs’ın antik dönemlerine ait eserlerin incelenmesi adına bir konferans gerçekleştireceklerini, konferansın sonunda ortaya çıkacak olan makalelerin fotoğraf projesi ile birlikte kitap haline getirilerek yayınlanacağını da belirtti.

Bal: “Sergi, hem yeni dönüşümlere, hem de yok oluşlara tanık ediyor”

Serginin Proje Koordinatörü ARUCAD Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gülsen Bal da bir konuşma yaparak, proje hakkında bilgi verdi.

Bal, “Sergi, bu sosyo-kültürel yapılanma içerisinde oluşturulmuş, tarihsel karşılaşmaların ötesine geçip yeni “anların” nasıl dondurularak tekrardan yeni toplumsal bellekler oluşturabileceğinin okumaları açısından oldukça anlamlıdır. Serginin yapım aşamasında ilgimizi çeken en önemli etmenlerden biri de Rita Severis’in bir araya getirdiği arşivin içerisindeki tarihin günümüze taşımış olduğu yaşanmışlıklara karşın hem yeni dönüşümlere hem de belli yok oluşlara tanıklık etme çağrısı oldu” dedi.

Dondurulmuş anlar içerisinde toplumun yeniden okumalarının nasıl olacağı, coğrafyanın yaşadığımız çağ ile nerede buluştuğunun, ne kadar geçmişte ve ne kadar şimdide olduğunun izlerini taşır sorusunu beraberinde getirdiğini dile getiren Gülsen Bal, “Bu sergi, günümüzde de bu izlerin hâlâ var olduğunun kanıtı olarak karşımıza çıktı. Bizi ve öğrencilerimizi bu maceraya sürükleyen bu merak oldu” dedi.

Sergi, 28 Şubat 2020 tarihine kadar, Salı günleri hariç her gün 12.00-21.00 saatleri arasında, Girne Art Rooms Galeri’de sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak