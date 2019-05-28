Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ile Telsim’in birlikte düzenlediği “Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit“ temalı fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı.

Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törende, sırasıyla, FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Yarışmaya, 73 yarışmacı toplam 257 fotoğrafla katıldı. İlkokul kategorisinde 178 ortaokul kategorisinde 62 fotoğrafın katıldığı yarışmada, 20 ilkokul, 6 ortaokul fotoğrafı finale kalarak sergilenmeye hak kazandı.

Yarışmada 2 kategoride ilk üçe seçilenler ve telsim özel Ödülü almaya hak kazananlar şunlar:

“İlkokul Kategorisinde; 1. İlter Hüral 2. Sultanem Konar, 3. Ela Ertan ve Telsim Özel Ödülü Azra Mannaş.

Ortaokul Kategorisinde; 1. Kardelen Meral, 2. Ada Erdal,3. Hayriye Aydın Telsim Özel Ödülü Defne Öz.”

Yarışmada birincilere cep telefonu, ikincilere tablet, üçüncülere powerband, özel ödül alanlara da fotoğraf makinesi verildi.

GÖKYİĞİT

FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, bu yılki 6’ıncısını düzenledikleri “Çocuk Gözüyle” yarışmasının özel sivil toplum dayanışmasının en güzel örneğini sunduklarını belirterek, yarışmaya gösterilen ilginin bu yıl da kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Gökyiğit, “Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit” temasının çocuklara gençlere velespitin ne olduğu ve Kıbrıs’taki yaşamda yerini anlatmak açısında seçtiklerini belirterek kendilerinin gözünde yarışmaya katılanların tümünün ödülü hak ettiğini vurguladı.

Gökyiğit, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmaya katılanlara FODER olarak 4 haftalık temel fotoğrafçılık eğitimi düzenleyeceklerini açıkladı.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, çocuklara yatırımın önemine değinerek, her yıl düzenledikleri bu yarışmaya çocukların yoğun ilgisinin yanında ailelerin desteğinin de kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti.

Tanpınar, bu yarışmanın sosyal sorumluluk çerçevesinde kendilerine onur ve keyif verdiğini belirtti.

Vesepitin çocukluğun en önemli unsurlarından olduğunu ifade eden Tanpınar, artık çağın değiştiğini ve yeni nesillere velepitin önemini hatırlatarak bu alışkanlığı arttırmak gerektiğini söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise, kendi zamanlarında bisikletin çok yaygın olduğunu ve son dönemde öneminin yeniden hatırlanmaya başlandığını belirtti ve bir süredir Lefkoşa’da hizmete giren bisikletlerin tüm bölgelere yayılmasını temenni etti.

Artık cep telefonlarıyla fotoğraf çekme şansına sahip olan gençlerin bu sanatı cep telefonlarıyla öğrenerek ilerletme imkanına sahip olduğunu hatırlatan Tatar, cep telefonlarıyla tecrübe amaçlı çekilen fotoğrafların bile tarihe mal olabileceğini kaydetti.

Tatar, “Bizden geçti, Cumhurbaşkanı’ndan da yavaş yavaş geçiyor KKTC sizlere emanet” dedi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, son dönemde sürekli çocuklarla birarada olduğunu belirterek, dün de çocukları Cumhurbaşkanlığında misafir ederek çevre konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Yarışmaya katılan tüm çocukları canı gönülden kutladığını söyleyen Akıncı, “kazanmak ödül almak değil katılmak önemli en büyük ödül katılabilmek” dedi.

Akıncı, velespitin hayatlarının önemli bir köşesini kapsadığını, öğrenene kadar birçok defa düşüp yaralandıklarını anlatarak, “bu araç sadece çocuklukta kullanılmamalı günlük yaşamın da parçası olmalı” dedi.

Akıncı, “Bisiklet Avrupada çok yaygın biz de Avrupalı olmak istediğimize göre o değerleri de kendi içimizde yaşatmayı bilmemiz lazım” dedi.

FODER’in fotoğraf sanatı için önemli adımlar attığını söyleyen Akıncı, fotoğraf sanatına ilgi duyan çocukların ve gençlerin sadece bakmayı değil görmeyi de öğrendiğini vurguladı.

Akıncı konuşmasını, “Sevgili Başkanımız fazla heyecanlanmasın benden kolay kolay geçmez çünkü gençlerle çocuklarla biraradayım” dedi.

Sergide yer alan eserler 50 TL karşılığında Eğitim Vakfı yararına satılıyor.