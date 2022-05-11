Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeseli, Cuma akşamı halka açık gösteriliyor.

Birliğin, AB tarafından finanse edilen “Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi” kapsamında hazırlanan, Vasvi Çiftçioğlu’nun yazıp yönettiği “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeselinin gösterimi, KTGB Konferans Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Galası Salı akşamı birlik üyelerine yönelik yapılan belgesel, adaya matbaanın gelişinden 2004’e kadarki süreçte arşiv bilgileri, gazete kupürleri ve grafikler yanında birçok gazeteci, araştırmacı-yazar ve fotoğrafçı ile yapılan röportajlarla zenginleştirildi.