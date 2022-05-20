DAÜ Bahar Festivali etkinlikleri…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 25. Bahar Festivali’nin ikinci gününde dün bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ikinci gün etkinlikleri, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda, Görkem Sofu’nun stand-up gösterisi ve söyleşisi ile başladı.

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı Park Alanı’nda CrossFit yarışması yapıldı.

Festival alanında yer alan Sahne 2’de, DAÜ Halk Dansları Topluluğu tarafından performans sergilendi.DAÜ Müzik Kulübü’nün sahne performansları gerçekleşti. Kulüp stantlarında, DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü’nün “12. Sanat Buluşması” başlıklı uygulamalı atölye çalışmaları ve Genetik Kulübü’nün “DNA İzolasyonu” başlıklı etkinliği yapıldı.

-Tiyatro gösterisi

Ephraim Kishon’un yazdığı, Hale Kuntay’ın Türkçe’ye çevirdiği “Bir Tarla Kuşuydu Juliet” adlı eserden uyarlanan “Juliet ve Romeo - Bir Evlilik Zehirlenmesi” adlı tiyatro gösterisi, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

-Erkan Dağlı’dan 19 Mayıs Şarkıları

Ana sahnede, Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında koro şefi Erkan Dağlı tarafından 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şarkılar seslendirildi.

Günün son etkinliğinde “Shine”, “Don’t Turn Around” gibi şarkıları ile bilinen dünyaca ünlü reggae üstatları ASWAD sahne aldı.