DAÜ Müzik Öğretmenliği programı yıl sonu etkinliği düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı, geleneksel yıl sonu etkinliği düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin yıl boyunca çalıştıkları eserler sunuldu.

Öğrenciler, yıl sonu etkinliğini, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov’un anısına adadı. Etkinlik, Aleksandr Zabolotkov’un özgeçmişinin okunması ve öğrencileriyle olan anılarından derlenen video gösterimi ile başladı.

Etkinlikte DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. S. Çetin Aydar, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları performansları sergiledi. Daha sonra DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Korosu sahne aldı. Koronun şefliğini Erkan Dağlı gerçekleştirirken, Masis Aram Gözbek Konuk Şef olarak etkinlikte yer aldı. Koronun piyanistleri ise Maka Rotheri ve Aliona Manastırlı oldu. Etkinlik sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu tarafından koro şeflerine, piyanistlere ve eğitmenlere çiçek takdiminde bulunuldu.