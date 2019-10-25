DAÜ öğretim görevlisi senaryo danışmanlığını yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç, yapımcı, yönetmen, oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ın, çekimleri Kıbrıs’ta devam eden yeni filmi Müstakbel Aile’nin senaryo danışmanlığını yaptı.

Türkiye’nin en prestijli prodüksiyon şirketleri arasında yer alan Pervasız Yapım’ın yeni filminin, yönetmeni ve başrol oyuncusu olan İlker Ayrık’ın yanı sıra oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Zerrin Tekindor, Aslıhan Gürbüz ve Demet Evgar gibi ünlü isimler de yer alıyor. Film, 14 Şubat’ta Kıbrıs ve Türkiye ile aynı anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Azerbaycan ve bir çok ülkede de vizyona girmiş olacak.

Kıbrıslı yönetmen ve akademisyen Barçın Boğaç’ın senaryo danışmanlığını yaptığı ve Kıbrıs’ın çeşitli yerlerinde çekimleri devam eden filmde, damat rolündeki İlker Ayrık, senaryo gereği Kıbrıslı bir ailenin kızına aşık olup, Kuzey Kıbrıs'a yolu düşmüş bir karakteri canlandıracak. Kayınpeder damat ilişkisini konu alan Müstakbel Aile; damadın kayınpeder ile bir araya gelişi ve kendini Kıbrıslı kayınpederine sevdirmek için başından geçen komik olayları konu alıyor.

Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini içermeyi hedefliyor. Filmin yapımcılığını üstelenen Pervasız Yapım ekibi, Kıbrıslı yönetmen Barçın Boğaç’tan senaryo danışmanlığı alarak, yerel dokuyu en doğru şekilde yansıtmayı hedeflediler. Yaptıkları açıklamalarda, bu filmi Kıbrıs kültürünü gerçek anlamda tanıtması için bir fırsat olarak da ele aldıklarını belirtken İlker Ayrık ve Pervasız Yapım ekibi, Kıbrıs’ı her şeyiyle çok beğendiklerini ve Kıbrıs’ta geçen bir film çekmekten ötürü çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Boğaç: “Filmin, ülke tanıtımına katkı koyacağına inancım tam.”

Filmin, ülke kültürünün tanıtacak ve ülke turizmine doğru bir çerçeveden katkı sağlayacak önemli bir yapım olduğuna inandığını vurgulayan Boğaç, “Yaz aylarında filmin senaristlerinden Serhat Sarı senaryoyu ilk gönderdiğinde bir çok yönüyle farklı bir proje olacağını düşündüğüm için ekibe dahil oldum. Hikâyenin kendisi kadar, kurgusu, iniş ve çıkışları, olay örgüsü, anlatım yapısı ve titiz üslubu ile özenle yaratılmış çok başarılı bir senaryo oldu. Yaratılan karakterler ve ilişkiler ile irdelenen temaların keyifle seyredileceği görüşündeyim.”

Filmin çekimlerine katılan Boğaç, set deneyimlerini aktardı

Yapım ekibinin, medya sektöründe kendini kanıtlamış, deneyim sahibi kişilerden oluşmasının, filmi her açıdan çok farklı bir noktaya taşıdığını söyleyen Boğaç “Böyle bir set ortamında yönetmenliğin haricinde başrolü de oynayan İlker Ayrık ile sinemaya yıllarını vermiş Erdal Özyağcılar gibi profesyonel sanatçıları, profesyonel bir ekiple çalışırken izlemek, benim için ayrı bir keyif ve deneyim oldu.” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs’ın coğrafik güzelliklerini hiçbir detayı atlamadan, en iyi şekilde yansıtabilmek için üst düzey ekipman ve donanımların kullanıldığını belirten Barçın Boğaç “Sahne arası sohbetlerimizde, yönetmen İlker Ayrık ve senarist Serhat Sarı, özellikle filmin dış mekân çekimleri ile Kuzey Kıbrıs’ın doğal, tarihsel ve kültürel güzelliklerinin ön plana çıkarılacağına dikkat çektiler. Bu yönde son teknoloji kamera ekipmanları ile araçların kullanılacağını, böylelikle Kıbrıs’ın güzelliklerinin daha önce görüntülenemeyen açılardan film vasıtasıyla seyirci ile buluşacağını büyük bir sevinçle ifade ettiler.” dedi.

Boğaç: “İlker Ayrık’ın set iletişimi ve yönetimi taktire şayan”

Çekim setlerindeki deneyimlerini aktaran Boğaç, “Filmin içeriği kadar, görsel sunumu da anlatıma oldukça zengin bir boyut kazandırıyor. Bu noktada filmin yaratıcı senaristlerine ilaveten, yönetmen koltuğunda ‘oturmaktan’ çok öte, sahnenin her noktasını müthiş bir enerji ile gözden geçiren İlker Ayrık’ın set iletişimi ve yönetimi taktire şayan. Her planı çekmeden önce de çektikten sonra da detaylı şekilde tek tek inceleyip olabilecek en yaratıcı ve etkin sonuçlara ulaşma hedefinden hiç ödün vermiyor.” şeklinde konuştu ve ekledi; “Filmin çekimlerinin tamamlanması ve yapım-sonrası süreci takiben Müstakbel Aile filmi 14 Şubat 2020 de vizyona giriyor. Kaçırmayın derim!”

Boğaç, bu projeye kendisini dahil eden Pervası Yapım’a ve fimin senaristleri Serhat Sarı ve M. Serdar Fırat’a teşekkürlerini sundu.

Bir çok ulusal ve uluslararası sinema ve televizyon prodüksiyonlarında görev alan Boğaç, geçtiğimiz yıl, Yeni Zellanda’nın en prestijli ve lider prodüksiyon şirketleri arasında yer alan Razor Films’in belgesel serisi projesinde yapımcı Polly Fryer ve yönetmen Justin Hawkes ile çalışmış, aynı yıl İsviçre Devlet Televizyonu Radiotelevisione Svizzera (RSI Swiss) için hazırlanan belgesel projesinde İtalyan gazeteci ve belgesel yapımcısı Gilberto Mastromatteo ve Massimo Lauria ile aynı ekipte yer almıştı. Boğaç, 2016 yılından bu yana DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.