“Deli” adlı oyun bugün başlıyor

Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali, bugün, Türkiye Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Deli” adlı oyunuyla başlayacak.

Festivalin açılışında gösterilecek “Deli” oyunu, gündelik yaşantıların ne kadar tutkulu ve yıkıcı olduğunu izleyicilere anlatmaya çalışıyor. “İnsanın hayata tutunmasını ya da ölümün eşiğinde dolaşmasını sağlayan nedir?” gibi soruları akıllara getirmeyi sağlayan “Deli”, izleyenleri insan doğasının karanlık delhizlerinde dolaşmaya davet ediyor.

Nikolay Gogol’un yazdığı, yönetmenliğini Kubilay Erdelikara’nın yaptığı oyunu Türkiye’den Maltepe Belediyesi Tiyatrosu izleyicilerle buluşturacak.