KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek ve 4 gün sürecek eğitim konserleri, yarın (19 Şubat Salı) başlıyor.

İskele, Girne, Kalkanlı ve Gazimağusa’da ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim konserlerinde çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak kabul edilen, Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalı sahnelenecek. Eğitim konserlerine, 3 bin öğrencinin katılımı hedefleniyor.

Ülkenin kültür sanat hayatına yeni bir boyut kazandıran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), birbiri ardında verdiği konserlerle sanatseverleri klasik müzikle buluştururken, misyonunu genişleterek genç kuşaklar içim eğitime de başladı. Dünya çapında üne sahip şefler ve sanatçıları konserlerine konuk eden CSO, bu sezon başlattığı eğitim konserleriyle, yeni yeteneklerin keşfedilmesini de hedefliyor.

22 Şubat Cuma gününe kadar sürecek olan konserlerde Şef Ali Hoca, Anlatıcı Hüseyin Köroğlu, Başkemancı olarak Nihat Ağdaç yer alacak.

KONSER PROGRAMI

Eğitim konserleri, 19 Şubat Salı günü İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 20 Şubat Çarşamba Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, 21 Şubat Perşembe ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Denktaş Salonu’nda, 22 Şubat Cuma günü ise Gazimağusa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek. Tüm konserler saat 10.00’da başlayacak.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖĞRETİCİ BİR ESER

Sergei Prokofiev’in, 1936 yılında bestelediği “Peter ve Kurt”, çocuklara yönelik öğretici bir eser olmakla birlikte, güçlü yapısı ve eğlendirici doğasıyla, büyüklerin de ilgisini çeken bir senfonik masal olarak tanımlanıyor.

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılan “Peter ve Kurt”, bir yandan çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırırken, diğer yandan müzik yoluyla masalların etkili bir şekilde aktarılabileceğinin en önemli örneklerinden sayılıyor.

ÇOCUKLARIN MÜZİK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇOK YARARLI BİR ESER

“Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu ifade edilmekte. Eserlerin bir bölümü, doğrudan çocuklara seslenirken, diğer bölümünün de çocukluğun dünyasına, Prokofiev’in açtığı müzikli pencereler yoluyla bakmamıza yardımcı olduğu belirtiliyor... Öte yandan “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalın hem çocukların düşünsel potansiyelinin kavranması hem de verdiği mesajlar bakımından önemli bir eser olduğu kaydediliyor. 1987 yılında Prokofiev’in biyografisini yazan Harlow Robinson masalda, Peter’in cesareti ve inisiyatifi almasının öyküde öne çıkarılmasının, çocukların zekalarına güvenmemizi vurgulayan bir mesaj olduğunun altını çizmişti.

Eserde, “Peter ve Kurt”un öyküsünün bir anlatıcı tarafından sunulması, eğitsel açıdan oldukça önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRALAR TARAFINDAN SAHNELENDİ

“Peter ve Kurt”, bugüne kadar pek çok önemli orkestra tarafından çalınıp kaydı yapılmakla birlikte, kaydı yapılan eser birbirinden ünlü anlatıcılarla da anılmıştır. Bu isimlerden bazıları şunlar: Jacqueline du Pré, Leonard Bernstein, David Bowie, Sean Connery, Edna Everage, Boris Karloff, Ben Kingsley, Christopher Lee, Jack Lemmon, Sophia Loren, Joanna Lumley, Patrick Stewart, Sting, Sharon Stone, Peter Ustinov…

BEYAZ PERDEDE DE BAŞARI SAĞLADI

Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli eseri, beyaz perdede de oldukça büyük yankı uyandırdı. “Peter ve Kurt”, merkezi Londra’da bulunan Breakthru Film tarafından 2006 yılında animasyon film olarak sinemaya da uyarlandı. Suzie Templeton’ın yönettiği bu başarılı film, 2007 yılında En İyi Kısa Animasyon Film dalında BAFTA adaylığı aldı; sonraki yıl da zafere ulaştı: 2008 yılındaki En İyi Kısa Animasyon Film dalında verilen Oskar, “Peter ve Kurt”un oldu.