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Elis Sermaye başarılarına devam ediyor
Kültür & Sanat
22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:13
Kıbrıs Genç Tv
Ülkemizin başarılı Latin dansçısı Elis Sermaye, Yunanistan'da 12'ncisi düzenlenen uluslararası Salsa Spring Festival Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığı her iki kategoride de şampiyon oldu...
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