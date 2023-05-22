Elis Sermaye başarılarına devam ediyor

Elis Sermaye başarılarına devam ediyor
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Ülkemizin başarılı Latin dansçısı Elis Sermaye, Yunanistan'da 12'ncisi düzenlenen uluslararası Salsa Spring Festival Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığı her iki kategoride de şampiyon oldu...

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