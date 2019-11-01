Etkinlikler “Yıldız olmak kolay mı?” adlı tiyatro oyunuyla başlıyor

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri, 7 Kasım Perşembe akşamı saat 20:00’da “Yıldız olmak kolay mı?” adlı tiyatro oyunuyla başlıyor.

Belediye açıklamasına göre Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; “İkinci Caddenin Mahkumu”, “Yedi Kocalı Hürmüz” ve “Çökme Tehlikesi Var” isimli tiyatro oyunları da sahnelenecek.

Etkinliklerde ayrıca Klasik ve Türk Sanat Müziği Konserleri yanında Dünya Çocuklarına Mektuplar isimli söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlik biletleri 20 TL’ye Girne Belediyesinden ( 0392 8152119 / 101) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

Etkinlikler için yer ayırtanların, etkinlikler başlamadan iki gün önce biletlerini satın alması gerekiyor.

GÜNGÖRDÜ: KAPSAMLI BİR PROGRAM HAZIRLADIK

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, sonbahar ve kış sezonu için tiyatro, müzik ve söyleşiden oluşan kapsamlı bir etkinlik programı hazırladıklarını söyledi.

Güngördü, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, Girne Belediyesi Oda Orkestrası ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun yanı sıra Çatalköy Belediye Tiyatro Su ve İzmir Çiğli Belediyesinin katılımıyla 13 tane etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinlik programı şöyle:

7, 12 ve 14 Kasım, Çatalköy Belediye Tiyatro Su ‘Yıldız Olmak Kolay Mı’ ?

19 ve 21 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ‘İkinci Caddenin Mahkumu’

26 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Gençlik Ekibi ‘Yedi Kocalı Hürmüz’

28 Kasım, 3 ve 5 Aralık, Çatalköy Belediye Tiyatro Su ‘Çökme Tehlikesi Var’

10 Aralık, Girne Belediyesi Oda Orkestrası ‘Klasik Müzik Konseri’

13 Aralık, Girne Belediyesi ve İzmir Çiğli Belediyesi ‘Dünya çocuklarına Mektuplar söyleşi’

17 Aralık, Girne Belediyesi TSM Topluluğu ‘Türk Sanat Müziği Konseri’.