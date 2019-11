''Favori AB Projem'' temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı

Avrupa Komisyonu’nun lise öğrencilerine yönelik Avrupa Günü vesilesiyle düzenlediği, ''Favori AB Projem'' temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni bugün AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gençleri kendilerine yakın AB destekli projeleri bulup araştırmaya ve bu projelerin günlük hayatlarına nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirmeye teşvik eden yarışmaya sekiz farklı okuldan 30 eser katıldı.

Yarışmada birincilik ödülünü “Haydi Yürüyelim” başlıklı fotoğrafla Levent Koleji’nden Sevim Kandir, ikincilik ödülünü “Farkındalık Yürüyüşü” konulu fotoğraf ile Anafartalar Lisesi’nden Esra Beyoğlu, üçüncülük ödülünü ise “Lab in 2019” isimli fotoğrafıyla 19 Mayıs TMK’dan Yuşa Kürkçü aldı.

İlk üçe giren eserlerin yanı sıra Anafartalar Lisesi’nden Halil İbrahim Aydın “Healty Living and Environmental Revival" isimli eseriyle jüri özel ödülü alırken; Lefkoşa TMK’dan Ersu Şenyurt “Su Tesisi” ve Levent Koleji’nden Sevim Kandir “Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi” isimli fotoğraflarıyla mansiyon almaya layık görüldü.

Ödül töreninde AB Program Destek Ofisi Müdürü Arttu Makipaa ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özel Kalem Müdürü Ali Yaman birer konuşma yaptı.

MAKİPAA: “GENÇLERE FAYDALI OLACAK PROJELERE DESTEK VERİYORUZ”

AB Program Destek Ofisi Müdürü Arttu Makipaa, AB Program Destek Ofisi’nin altyapı, sosyal ve ekonomik gelişme, barış inşası ve Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırma konularında projelere destek verdiğini ifade etti.

Gençlere faydalı olacak projelere destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydeden Makipaa, “Mesela Kıbrıslı Türker’e yönelik AB Burs Programı’mız her yıl devam ediyor. Yeni farklı burs olanaklarını da sizlere yakında sunmayı planlıyoruz. Siz gençlerin bilime olan ilgisini artırmak için okullarda fen laboratuvarlarını destekliyoruz” diye konuştu.

Yakında Kıbrıs Türk toplumundaki ilk ve ortaokullarda fen laboratuvarlarına katkı koyacaklarını dile getiren Makipaa, gençleri girişimcilik ve inovasyon konularında geliştirmek için destek sağladıklarını belirtti ve “Lütfen İnovatif Girişimcilik Projemizi takip edin, gençlere yönelik eğitim programlarına yer verecekler” dedi.

YAMAN: “GENELDE TOPLUMA ÖZELDE İSE ÖĞRENCİLERE DEĞER KATAN ÇALIŞMALAR…”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özel Kalem Müdürü Ali Yaman da konuşmasında, bakanlık olarak genelde topluma, özelde ise öğrencilere değer katan çalışmaları paydaşlarıyla birlikte hayata geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.

AB projelerinin öğrencilere değer kattığını görmenin ilerisi için ümit verici bir durum olduğunu kaydeden Yaman, “Şu anda fotoğraflarını gördüğümüz birçok projeyi hayatımıza dokunan proje olarak görmek güzel” dedi.