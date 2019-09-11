Fazıl Say'a Girne'de büyük ilgi

9.Girne Kültür Sanat Günleri, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın verdiği konserle sona erdi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen resitalde Fazıl Say, kendi bestelerinin yanı sıra dünya klasiklerinden bazı eserleri dinleyenlerin beğenisine sundu.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konser sonunda yaptığı konuşmada,

Say’ı Girne’de ikinci kez ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti ve dinleyenlerin unutulmaz bir gece yaşadığını ifade etti