Fikri Karayel, GAÜ'de sahne aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) organize ettiği Bahar Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Fikri Karayel hayranlarıyla buluştu.

“The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile bu yıl gerçekleşen 2022 Bahar Festivali kapsamında 18 Mayıs Çarşamba günü etkinlikler yine hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda, tavla turnuvasının 2. elemesi balon topu maçı gibi etkinlikler düzenlenirken ayrıca festivalde GAÜ Orkestraları Grup Transkiript’in konseri de gerçekleşti. Program kapsamında GAÜ Ses Yarışması da düzenlendi ve dereceye giren ilk üç isme çeşitli ödüller takdim edildi. Saat 22.00’da Fikri Karayel’in sahne alması ile hayranlar doyasıya eğlenirken renkli anlara şahit olan konserde Karayel’e oldukça yoğun ilgi oldu.

GAÜ Bahar Festivalinin son günü olan 20 Mayıs Cuma günü etkinlikler yine hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda, tavla turnuvasının finali gerçekleşirken, kostüm, uçurtma ve kareoke yarışmaları, sokak badmintonu gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca festivalde saat 20.30’da; Blue&Tears ve saat 22.00'da da Yüksek Sadakat sahne alacak.