FOGEM, iki ödülle döndü

İzmir Balçova’da yapılan 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde KKTC’yi temsil eden Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM), ikincilik ödülünün yanı sıra en güzel erkek kostümü ödülünü de kazandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, 25-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan festivalde, katılan ekipler İzmir, Balçova, Güzelbahçe gibi yerleşim yerlerinde gösteriler sundular. Sekiz ekibin katıldığı festivalde ekip başkanları Balçova ve Güzelbahçe belediye başkanlarını da ziyaret ederek ülkelerine ait çeşitli hediyeler sundular.

18 dansçı ve 5 müzisyenden oluşan FOGEM kafilesinin sunduğu oyunlarla beğeni topladığı ve yarışma sonrasında ikincilik ödülü kazandığı belirtilen açıklamada, FOGEM’in daha önceki projelerinden biri olan “halk giysilerinden kostüme” isimli çalışmasından elde edilen bilgi ve bulgularla üretilen erkek yeleğinin de ilk kez sahnede kullanıldığı ve ödül aldığı kaydedildi.

FOGEM başkanı Salahi Döşemeci pandemi sonrası yapılan bu temsiliyetin ardından dernek olarak faaliyetlerine ara vermeden devam etmek istediklerini, biriken projelerini tamamlayıp yeniden ve en kısa zamanda halkımızın karşısına çıkacaklarını belirtti.