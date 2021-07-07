“Garaböcü” adlı Kıbrıs Halk Masalı kitabı AKM önünde çocuklara tanıtılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında mali destek verdiği, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin (TUFAD’ın) projesi olarak basılan Garaböcü adlı Kıbrıs Halk Masalı kitabı, 9 Temmuz 2021 Cuma günü, AKM bahçesinde tanıtılacak.
Bir sıçan ile garaböcünün Mesarya ovalarındaki karşılaşması ve arkadaş olması ile yardımlaşma hikayesinin anlatıldığı kitabın illüstrasyon ve grafik tasarımını Mehmet İlkerli, düzeltisini de Meryem Yıldız yaptı. Gelişim Psikoloğu Psk. Dr. Fatih Bayraktar’ın danışmanlığında hazırlanan kitabın anaokul ve ilkokullarda kaynak kitap olarak kullanılması KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından uygun görüldü.