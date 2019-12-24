GAÜ'de "Bizden Bir İz 2" sergisi

GAÜ İletişim Fakültesinin geleneksel olarak düzenlediği "Bizden Bir İz 2" sergisi 26.12.2019 tarihinde gerçekleşiyor.

GAÜ İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Kamil Kanıpek, Yrd. Doç. Dr. Nimet Harmancı, Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak ve Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal’ın öğrencileri tarafından ortaya çıkarılan "Okyanuslar" konulu sergi 26 Aralık 2019 tarihinde Technopark’ta açılıyor.

Öğrenci çalışmalarının yer aldığı “Bizden Bir İz 2” isimli serginin açılışı saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Geçen yıl "Sürdürülebilirlik" teması ile başlayan öğrenci işlerinden oluşan kolektif sergi bu yıl "Okyanuslar" temasıyla devam edecek.