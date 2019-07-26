Yeni kurulan Girne Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserini verdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, dün akşam Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alan konser, şef Cemre Seziner yönetiminde verildi. Konserde; P.I. Tchaikovsky, W.A.Mozart, H.Purcell, G,Caccini, K.Jenkins, G.Bizet, Di Sarli ve G.Faure gibi sanatçıların eserleri icra edildi.

Konser öncesinde Girne Belediyesi Oda Orkestrası’nın kuruluşu ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması, Taş Heykel Sempozyumu, Kent Müzesi ve Sanat Galerisi gibi birçok farklı alanda ilkleri ve yenilikleri yaptıklarına dikkat çekti.

Güngördü, kültür ve sanat konularında çalışmaların gelişerek devam ettiğini belirterek, konservatuvar mezunu sanatçıların oda orkestrası kurulması fikriyle kendilerine başvurduğunu ve alınan meclis kararıyla oluşturulan orkestranın 3 aydan beridir çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik de, son 5 yıl içinde kültür ve sanat konularında önemli işlere imza atıldığını ifade ederek, belediye bünyesinde oda orkestrasının bulunmamasının büyük eksikliğini hissettiklerini belirtti ve oda orkestrasının oluşumunu sağlayan şef Cemre Seziner’e ve ücret almadan çalışma yapan oda orkestrası üyelerine teşekkür etti.

Girne Belediyesi Oda Orkestrası Şefi Cemre Seziner de, belediyelerin ve sanatçıların halka hizmet etmek için var olduğunu belirterek, bu işbirliğiyle önemli işlere imza atılacağına inandığını söyledi.

Cemre Seziner, orkestranın kurulma aşamasında çıktıkları yolda kendilerine destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye, genel sanat yönetmeni Derman Atik’e ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 13:12