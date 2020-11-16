Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) tarafından “Bölgemizde Umut Var” sloganıyla düzenlenen GÖÇTAŞ 2020 şöleni, 14 Kasım Cumartesi günü Göçmenköy parkında gerçekleşti.

Dernekten yapılan açıklamada, GÖÇTAŞ 2020 Şöleni’ne, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli derneklerden başkan ve eğitmenlerin de katıldığı belirtildi.

GÖÇTAŞ Başkanı Evren Demirbilek tarafından yapılan açıklama şölenin, ülkede ve dünyada bir süredir devam eden pandemi nedeni ile zor ve endişeli günler geçiren insanlara moral olması ve dernekte çalışmalarını yürüten dansçıları motive etmek amacı ile düzenlendiği kaydedildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kültür dairesinin desteği ile gerçekleşen şölen, Sol Anahtarı müzik grubunun konseri ile başlayarak, GÖÇTAŞ derneğinin çeşitli yaş gruplarındaki ekiplerinin gösterileri ile devam etti.