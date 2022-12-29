HASDER, Serdengeçti ve Kaşer’I andı

Halk Sanatları Derneği’nin 1977 yılında kurucu üyeleri arasında yer alan Mustafa Serdengeçti ile Sezer Kaşer, ölüm yıldönümlerinde HASDER üyeleri ve sevenlerinin katılımıyla HASDER‘in Küçük Kaymaklı’daki çalışma merkezinde anıldı.

Gece boyunca geçmişte yaşanan olaylar, hoş anekdotlar paylaşıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, HASDER’in Şeref Üyesi de olan Mustafa Serdengeçti halk dansları alanında yetiştirdiği eğitmenler nedeniyle “Hocaların Hocası” olarak biliniyordu.

HASDER Yönetim Kurulu üyesi Sonay Anıl’ın açılış konuşmasından sonra, Mustafa Serdengeçti Hoca ve Sezer Kaşer ile uzun yıllar birlikte çalışmış olan HASDER Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Birinci, HASDER için bu iki ismin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Daha sonra önce Serdengeçti Hoca’nın ailesi adına oğlu Tuğrul Serdengeçti ve daha sonra ise Sezer Kaşer’in ailesi adına kızkardeşi Gülay Kaşer duygu ve düşüncelerini aktardıkları birer konuşma gerçekleştirdi.

Serdengeçti Hoca ve Sezer Kaşer’in halk dansları çalışmalarında uzun yıllar yanlarında olan, ortak çalışmalar yürüten arkadaşları Aytaç Çağın, Mehmet Kansu, Mehmet Levent, Kader Karaoğlan Hafız, Selçuk Garanti, Murat Kanatlı ve Ulus Beledoğlu birlikte yaşadıkları anılarını izleyicilerle paylaştı.

Etkinlik her biri Sezer Kaşer ve Mustafa Serdengeçti’nin isimlerini taşıyan 2 bahçe koltuğunun ve 2 ağacın HASDER Çalışma Merkezi Bahçesine yerleştirilmesiyle son buldu.