Hisarköy Köy Kadın Kursu Sergisinin açılışını yaptı

Hisarköy Köy Kadın Kursu Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konuşmasında, sergide bulunmaktan duyduğu onur ve mutluluğu dile getiren Meral Akıncı, köy kadın kursu sergilerinin sadece el emeği ve göz nuru işlerin yer aldığı bir etkinlik olmanın ötesinde önemli bir sosyalleşme ve iş birliği alanı olduğuna dikkat çekti.



Köy kadın kurslarının farklı bireylerle bir araya gelerek önemli bir dayanışma alanına dönüştüğünü ve zamanla tutku haline geldiğini de dile getiren Akıncı, bu kursların kadının öz güven ve öz saygısını kazanması açısından oldukça önemli etkinlikler olduğuna vurgu yaparak bu kurslarda kadınların takdir görmeleri sayesinde hem vizyonlarının geliştiğini hem de farklılığa saygı göstermeyi öğrendiklerini söyledi.

Köy kadın kurslarının katılımcı bir anlayışla kadının kendi özünde olanı estetik bir anlayışla buluşturup üretime dönüştürmesini sağladığını belirten Meral Akıncı, “Köy kadın kursuna katılan kursiyerler ayrıca başkalarının kullandığı teknikleri kendininkilerle karıştırıp, sentezle kombinasyonlara ulaşır…” diye konuştu.



“BU KURSLAR, KADININ ÖZ GÜVEN VE ÖZ SAYGISINI KAZANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”



Köy kadın kursuna katılan kadınların kolektif sorun çözme becerilerinin geliştiğini de ifade eden Akıncı, “Kırsalda yaşayan kadının, köy kadın kursları sayesinde ürettikleriyle kendilerine güvenleri ve yalnız başına karar verebilme becerileri gelişir, kendilerine saygıları artar ve yaşamın her alanına bu özgüven ve öz saygı nüfuz eder” dedi.

Köy kadın kurslarının kültürün yaşatılması açısından da önemli olduğunu söyleyen Akıncı, köy kadın kurslarında üretilen işlerde bölgesel farklılıklar olduğunu kaydederek bunun ayrı bir zenginlik olduğunun altını çizdi.



Ekolojik, geri dönüşüm malzemeleriyle, geleneklerle ve çeyizlerle aileden gelen kullanılmayan ürünlerin yeniden kullanır hale getirilip el işleri ürünlerinde kullanılmasının önemini kaydeden Akıncı, bunun ekolojik hayata katkı sağlaması ve çevre farkındalığı açısından önemli olduğunu belirtti.