Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği’nin (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) (IAPMA) katkılarıyla ilk kez KKTC’ye gelen “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” başlıklı gezici sergisi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Sergi Salonu’nda açıkladı.



Törene, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) Sanat Koordinatörü ve Sergi Kuratörü Zehra Şonya, IAPMA Sergi Sorumlusu Helene Tschacher ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar’ın yanı sıra sanatçılar ve sanatseverler de katıldı.



Sergi 28 Aralık 2018 tarihine kadar hafta içi günlerde 10.00—13.00 ve 14.00 – 17.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Öte yandan serginin ikinci ayağı ise 4 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00’de, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak. İkinci sergi ise 15 Şubat 2019 tarihine kadar hafta içi mesai saatlerinde gezilebilecek.



Törenin açılışında konuşan Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar, şunları söyledi:



“Üyesi olduğumuz IAPMA’nın 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ve iki yıldır Avrupa’nın çeşitli galeri ve müzelerinde dolaşan sergiyi Kıbrıs’a getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje KKTC, DAÜ ve IAPMA iş birliğinde gerçekleşmiştir. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



IAPMA Sergi Sorumlusu Helene Tschacher de serginin Kıbrıs’a gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek tüm katılımcılara ve DAÜ’ye teşekkür etti. DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da yaptığı konuşmada, “DAÜ’nün ev sahipliğinde emeği geçen Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’ne ve Kıbrıs’ta sanatın bu şekilde yaşatılması için çaba harcayan İsmet Tatar ve yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.





2016 yılının Nisan ayında başlayan “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” gezici sergisi, bugüne dek Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve İsveç gibi ülkelerde sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü. 1986 yılında Almanya’nın Düren kentinde kurulan IAPMA’nın başkanlığını 2015 yılından beri Nicole Donnelly sürdürüyor. Sergi sorumluluğunu ise ünlü sanatçı Helene Tschacher yürütüyor.