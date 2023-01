İpek Akol’un “Düşümdeki Kıtaya İpeksi Bir Yolculuk” adlı ilk kitabı Işık Kitabevi’nde tanıtıldı.

İpek Akol, imza ve tanıtım etkinliğine ilgi gösteren okurları ile sohbet etti, kitabını imzaladı.

Kitabında gezdiği ülkeleri ve deneyimlerini paylaşan Akol, dünyayı “gizemli bir hazineye” benzeterek, bu hazineyi keşfetmek için insanın bol bol gezmesi gerektiğini savunuyor.

Akol, kitabını şu ifadelerle anlatıyor:

"Dünyayı gizemli bir hazineye benzetiyorum. Farklı diller, dinler, ırklar ve kültürlerle birlikte, sırlarla dolu kocaman bir hazine. Bu uçsuz bucaksız hazineyi keşfettikçe, daha çok gezmek ve görmek istiyorum. Gördüklerimi ve yaşadıklarımı hafızama kazırken, bir yandan da anılarımı yazıyorum küçücük not defterime, attığım her adımda. Baş başa kaldığım anlılarla yüklü defterim duygularıma ortak olurken, mutlulukla karışık bir hüzün kaplar içimi her yolculuk bitiminde..."