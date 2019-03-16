İskele Belediyesi bu yıl da renkler ve kültürlerin yanı sıra şairlerin de buluşmasına ev sahipliği yaptı.



İskele Belediyesi açıklamasına göre, 10. Kültür Sanat günleri kapsamında şiir severleri İskele’de buluşturan İskele Belediyesi-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni’nin dün Akşam 21.’si gerçekleştirildi.



İskele AKM’de düzenlenen gecede ülkemizin yanı sıra Türkiye ve Tataristan’dan şairler şiir severlerle buluştu. Gecede hayatını kaybeden ülkemiz şairlerinden Filiz Naldöven de anıldı.



İSKELE BELEDİYESİ-KIBATEK ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ 21 YAŞINDA



İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri dün akşamki şiir şöleni ile devam etti. Bu yıl 21. yaşını kutlayan İskele Belediyesi-KIBATEK uluslararası şiir şölenine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeler Çağlar Karadağ ve İsmail Y. Osum, Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, KIBATEK Onursal Başkanı İsmail Bozkurt, KIBATEK ve KITED Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda şiir sever katıldı. Ülkemiz şairlerinden İlkay Adalı, Bülent Fevzioğlu, Ceyhan Özyıldız, Türkiye’den Arife Kalender, Emel İrtem, Emrullah Alp, Tataristan’dan ise Çulpan Zaripova Çetin’in şiirleriyle katıldığı gecenin sunuculuğunu ise Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni aynı zamanda KIBATEK Yönetim Kurulu Üyesi Dervişe Güneyyeli Kutlu yaptı. Müzisyen Burcu Müniroğlu Karagöz’ün piyanosuyla katkı yaptığı gece yaklaşık 2 saat sürdü. Gecenin sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KIBATEK Onursal Başkanı İsmail Bozkurt ile KIBATEK ve KITED Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Yıldız, Uluslararası Şiir şölenine katılan şairlere plaket takdim etti.



ŞİİR YAZMA YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI



Gecede İskele Belediyesi, KIBATEK ve KITED (Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği) işbirliğiyle bölgemiz okullarında düzenlenen Şiir yazma yarışmasının sonuçları da açıklandı. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Öte yandan şiir yarışmasının değerli jürileri Atiye Çırakoğlu, Feyzan Korur ve Emin Onuş’a da teşekkür plaketleri verildi.



ORTAOKUL ŞİİR YAZMA YARIŞMASI



1. Irmak Sürmen

2.Kenancan Altınel

3.’LER

Dağhan Oğuzhanoğlu

Melike Nur Çelik

Irmak İnler



LİSE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI



1. Sıla Karip

2.Bahar Küçük

3.Melek Kara

(SEL) FOTOĞRAFLI