8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi’nden ve Türk dünyasından ödüllü 60 Sanatçının eserlerinden oluşan “Kadın” konulu karma sergi, 6 Mart Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda saat 08.30'da açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Kadın” konulu karma sergide, KKTC’den, Yakın Doğu Üniversitesi’nden ve Türk Dünyasından ödüllü 60 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf gibi çalışmalardan oluşacak 90 eser yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanlarının yanı sıra, İletişim Fakültesi Öğretim elemanları, Yakın Doğu Koleji ve İlkokulu Öğretim Elemanları ile Türk Dünyası ödüllü sanatçılarının da yer alacağı sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 285. sergi olma özelliğini de taşımakta.