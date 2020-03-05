Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucu üyelerinden, besteci ve söz yazarı Ecz. Kamran Aziz, aramızdan ayrılışının 3. yılında anılıyor.

Bu kapsamda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliğinde Ecz. Kamran Aziz’i anma gecesi düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği üyelerinden bir grubun konuşmacı olarak yer alacağı gecede, Kamran Aziz’in eserleri, hayatını adadığı eczanesi ve kendisine ait anıları mini sergi halinde sunulacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da yer alacağı gece LTB Bandabuliya Sahnesi’nde 9 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.