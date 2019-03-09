KAV’ın düzenlediği 16. Orkide Yürüyüşü yarın yapılacak

Kanser Araştırma Vakfı 16’ncı Orkide Yürüyüşü yarın Kozanköy – Karşıyaka arasındaki parkurda gerçekleştirecek.

Orkide Yürüyüşü’nün biletleri ilk kez internet üzerinden de satışa sunuldu.

KAV’ın ilk kez uygulamaya geçirdiği online bilet satış uygulaması kapsamında yürüyüşe katılmak isteyenler biletlerini Deniz Plaza şubeleri ve Telsim Shopların yanı sıra vakfın resmi web sayfası kanserarastirmavakfi.org üzerinden 35 TL bağış karşılığı temin edebilecek.

Kanser Araştırma Vakfı’nın Telsim ana sponsorluğunda Kozanköy – Karşıyaka arasındaki parkurda gerçekleştireceği Orkide Yürüyüşü için GaziMağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa’dan otobüs kalkacak.

Kanser Araştırma Vakfı’nın kansere karşı farkındalık yaratmak ve vakfa gelir sağlamak için ilk kez 2003’te organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nden bu yıl da elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi vakfın ülkede yürüttüğü projelere aktarılacak.