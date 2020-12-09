Akademi Sanat Derneği’nin Kaybolan Kültürlerimiz Projesi kapsamında “Kaybolan Kültürümüz Çarşaflarımız” sergisi, dün akşam Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikle ziyarete açıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılan sergide, el emeği ile Kıbrıslı kadınlar tarafından dokunan ve unutulan çarşaflar sergileniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre açılışa, Bakan Çavuşoğlu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ile çok sayıda katılımcı katıldı.

EROĞLU: “BİR İLKİ YAŞATMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, açılışını gerçekleştirdikleri sergi ile bir ilki yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Sergide kadınlar tarafından el emeği ile dokunan çarşafların sergilendiğini dile getiren Eroğlu, “Kaybolan kültürlerimizin tekrardan gündeme getirilip, hatırlatılması misyonuyla hareket ediyoruz.” dedi.

Eroğlu son olarak, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve kendilerine destek veren Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

ÇAVUŞOĞLU: “GELECEK NESİLLERİ BİZE EMANET EDİLEN KÜLTÜRDEN MAHRUM ETMEYECEĞİZ”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise konuşmasına, “Geçmiş yıllarda yaşam şekillerimiz olan kültürümüzü böylesi bir organizasyon ile geleceğe taşıyan Akademi Sanat Derneği’ni kutluyor, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” diyerek başladı.

Gelişen teknoloji ile yaşam tarzlarının değiştiğine ancak geçmişe duyulan özlemin devam ettiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve bu bilinç ile hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakanlık olarak kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılması adına emek veren kişileri ve dernekleri desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, bu tür eserleri üretebilecek bilgiyi depolamak ve nesilden nesile aktarabilecek bir kadro oluşturmak gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu bu bağlamda, böylesi eserlerin sembolik olarak üretilebileceği bir imkan ve kadro oluşturma arzusunda olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türk Kültürünün yaşatılması ve geleceğe taşınması adına kaynak ayıracaklarının altını çizerek, “Gelecek nesilleri, bize emanet edilen bu kültürden mahrum etmeyeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.