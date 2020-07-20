Cumhuriyet Meclisi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin koordinasyonu ve iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan "KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu Web Sayfası ve Sergisi" düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ile bazı bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

SİBER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre etkinlikte ilk sözü, projeye öncülük eden eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber aldı. Siber konuşmasında Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, bu anlamlı günde çok güzel bir projenin sonuçlanmasına tanıklık etmeninin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu projenin sonuçlanmasının kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini dile getiren Siber, “Bu proje, kültürümüz adına, sanatımız adına, varlığımız adına, aidiyetimiz adına, özgüveniz adına, kayıt altına alma adına ve dünyaya açılma adına çok önemlidir.” dedi.

Özellikle günümüzdeki bilişim çağında kayıt altına almanın önemli olduğunun bilincinde olduklarını belirten Siber, konuşmasında ayrıca “Varlıklarını kayıt altına almayan toplumlar, yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden biz her şeyimizi tarihimizi, kültürümüzü, dünümüzü ve bugünümüzü kayıt altına almalıyız.” ifadelerine yer verdi.

Siber, Meclis Başkanlığı döneminde, Arşiv ve Kütüphanecilikte Yeni Açılımlar konulu bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ve o çalıştayda, “Sanat eserlerimizi ve kültürel mirasımızı kayıt altına alarak, bu teknolojik imkanlarla dünyaya açmalıyız.” dediklerini hatırlatarak, bu düşünceyle hareket ettiklerini ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile bu proje üzerinde çalışma başlattıklarını söyledi.

Bir başka mutluluğun ise devletin devamlılığının sağlanması olduğunu belirten Siber, projeyi sahiplenerek devam ettiren ve sonuçlandıran Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Hiçbir aktif görevde bulunmamasına rağmen bu projenin tanıtımına davet edilmesinin de kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirten Siber, “Bugün bu proje sonuçlandı. Bu büyük bir mutluluktur. Emeği geçenleri teker teker kutluyorum ve projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, hayata geçirilen sanal müze projesi ile bir ilki başardıklarını belirterek, projenin sonlandırılmasının ülkedeki siyasi kültürün değişmesi ve devletin devamlılığının sağlanması adına güzel bir örnek olduğunun altını çizdi.

“Proje, sanatçılarımızın ürettiği eserlerin kayıt altına alınarak, tüm dünyada erişime açılması açısından çok güzel bir adım” diyen Çavuşoğlu, ambargolar altında olan ülkeyi dünya ile buluşturacak bu projeyi, hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çavuşoğlu konuşmasında ülkede uzun yıllardan beri plastik sanatlar alanında bir müzenin olmadığını ve geçmişten günümüze hep bir eksiklik olarak görüldüğünü belirterek, bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerektiğinin dile getirildiğini söyledi.

Ancak bugüne kadar fiziki bir devlet müzesinin kurulmasının mümkün olamadığını ve hep bir eksiklik olarak kaldığını kaydeden Çavuşoğlu, teknolojinin ve beraberinde internet erişimine bağlı olarak, iletişimin de gelişip yaygınlaşmasıyla birlikte, en azından bir sanal müze oluşturulmasının bu alanda var olan boşluğu dolduracağı yönünde bir değerlendirmede bulunduklarını kaydetti.

“Bugün geldiğimiz noktada ise fiziki müze olsa bile orada bulunan sanat eserlerinin dijital olarak da dünyanın her yerinden sanatsever ve araştırmacıların hizmetine sunulması yadsınamaz bir gereklilik olmuştur” diyen Çavuşoğlu, internet kullanımının yaygınlaşmasına koşut olarak, dünyanın birçok önemli sanat müzesinin dijital ortamı kullanarak, internet ve sanal veri tabanları aracılığı ile kültür ve sanat koleksiyonlarını kullanıcılara etkin bir şekilde ulaştırabildiklerini, böylece kurumlarını çok daha fazla erişilebilir hale getirerek, kendilerini daha değerli kıldıklarını kaydetti.

Bu düşünceler ışığında, 2013 yılından itibaren bakanlığın envanterinde bulunan resimlerin dijital olarak kaydedilip sınıflandırıldığını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Bu çalışmalar sürdürülürken, dönemin KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Sibel Siber’in girişimleriyle Cumhuriyet Meclisi’nin organize ettiği 'Müze, Arşiv ve Kütüphanelerde Yeni Açılımlar Çalıştayı' gerçekleştirilmişti.

Bu çalıştayda vurgulanan en önemli başlık, Kıbrıs Türk Toplumunun kültürel ve sanatsal üretimlerinin her geçen gün kaybolmaya yüz tuttuğu ve bu yüzden acil olarak, günümüz teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak, ulaşılabilen tüm materyallerin dönüştürülmesi, farklı formatlarda kayıt altına alınması, uluslararası standartlara göre sınıflandırılması ve her ortamda erişim sağlanabilmesinin gerekliliğiydi.

Bu bağlamda, Çalıştay’da ortaya konan fikir ve düşüncelerle, alınan kararlar ışığında, Meclis Başkanlığı’nın önerisi ile Cumhuriyet Meclisi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün ortak çalışması olarak “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu” oluşturulması çalışmaları başlatıldı.

KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu projesi ile amaçlanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet kurumlarının sahip olduğu kültür sanat koleksiyonlarını, çağdaş normlara uygun olarak derlemek, bilimsel sınıflamalarını yaparak kayıt altına almak ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek, dünyanın her yerinden erişilebilir olmalarının sağlanmasıdır. Bu gün burada tanıtımını yaptığımız ve hayata geçecek olan bu proje ülkemizde bu alanda uygulamaya konan ilk proje olacaktır.

Bugün paylaşıma açılacak olan web sayfamızda ilk olarak, her iki kurumun koleksiyonlarında bulunan toplamda 600 civarındaki eserden, niteleme bilgileri tam olan yaklaşık 400’ü aşkın resim dijitalleştirilerek sınıflandırıldı. Ayrıca sanatçıların özgeçmişlerinin yazılması çalışmaları sürdürüldü ve tamamlanan görsellerle niteleme bilgileri dijital veri tabanına yüklendi.

Teknik olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin yürüteceği bu proje, diğer kurum, kuruluş ve özel koleksiyonerlerle yapılacak olan işbirlikleriyle geliştirilip bu sayede Kıbrıs Türk kültür ve sanatının Devlet eliyle tüm dünyaya tanıtılması sağlanacaktır.”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonunda kültür ve sanatımız için böylesi büyük bir açılımı yapmaktan onur duyduğunu belirterek, bu projenin hayata geçirilmesine emek veren herkese teşekkür etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tarar da konuşmasına bu anlamlı günde böyle önemli bir projenin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

“Bu proje, sadece dünyaya açılma değil, var olan zenginliklerimizi arşivleme ve saklama açısından da çok önemlidir.” diyen Başbakan Tatar, bu çalışmanın aynı zamanda eserlerimize, sanatçılarımıza, düşünürlerimize sahip çıkma adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmasında teknolojinin yardımıyla sahip oldukları zenginlikleri, muhafaza edebildiklerini ve ileriye taşıyabildiklerini belirten Tatar, “Bu çalışmanın ve bu heyecanın devam etmesini temenni ediyor, sanatçılarımızın değerini bilelim diyorum. Bu insanlarımız kolay yetişmiyor. Çok değerli insanlarımız var. Dolayısıyla onların değerlerini keşfedebilmek, saklayabilmek ve dünyaya tanıtabilmek önemli bir zenginliktir.” dedi.

Başbakan Tatar konuşmasının sonunda, eski Meclis Başkanı Sibel Siber’i bu projeye öncülük ettiği için ayrıca kutlayarak, bu çalışmaya imza atan herkesi tebrik etti.

ULUÇAY

Etkinlikte son sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise konuşmasında çok güzel bir projeye imza atıldığını belirterek “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yılını kutlarken, dünyaya, sözle anlatamadığımız birçok güzelliğimizi, eserlerimizle çok daha rahat anlatabileceğimiz bir projeyi hayata geçirdik.” dedi.

Kültür Sanat Koleksiyonu’nun ülkenin geleceği açısından çok önemli bir adım olduğuna da dikkat Çeken Uluçay, projenin çok yoğun bir emek sonucunda bu noktaya getirildiğini belirtti.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk Toplumu olarak günü ve teknolojiyi yakalamaları gerektiğinin altını çizen Uluçay, “Bununla yetinmeyip, sanat eserlerini dijitalleştirerek, bütün dünyanın erişimine sunabilmek için gelişmeye devam etmemiz gerekiyor.” dedi.

Ülkenin, olanakları çerçevesinde ve koyulan hedefler doğrultusunda gelişmeye devam ettiğini söyleyen Uluçay, Covid-19 nedeniyle dijitalleşen dünyada birçok müzenin sanal şekliyle dünyanın kullanımına açıldığını anımsatarak, bu proje ile birlikte bu alanda daha da ileri gideceklerine inanç belirtti.

“Ülkemiz sanatçıları da üretime devam etmeleri gerekiyor. Bu işin temel unsuru budur.” diyen Uluçay, “Bu projelerle sanat eserlerinin yansıtılmasını ve dünya ile buluşturulmasını sağlayabiliriz ancak esas önemli olan sanatçılarımızın üretmeye devam etmesidir.” dedi ve üretmenin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın dünyaya, “Biz dünya ile barışık, dünyadaki bütün insanların bizimle olabileceği bir ortamı size sunuyoruz.” mesajı verdiğine de dikkat çeken Uluçay, konuşmasının sonunda döneminde bu projeyi başlatan Sibel Siber’e, projeyi sonuçlandıran Nazım Çavuşoğlu’na, sanatçılara ve üretilen eserlerin yansıtılmasına katkı koyan teknik personele teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından QR kod teknolojisi kullanılarak “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu” içerisinde bulunan eserlerin sergilendiği serginin açılışı gerçekleştirildi.

400’Ü AŞKIN ESER, DİJİTALLEŞTİRİLEREK WEB SAYFASI VERİ TABANINA YÜKLENDİ

http://kultursanat.mebnet.net web adresi ile erişimi sağlanabilecek olan “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu” ile Cumhuriyet Meclisi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı koleksiyonlarında bulunan 400’ü aşkın eser dijitalleştirilip, çağdaş normlara uygun olarak sınıflandırıldı ve oluşturulan web sayfası veri tabanına yüklendi.