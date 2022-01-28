"Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi açıldı

"Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te açıldı.
Sergide; Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı’nın çalışmaları yer alıyor.
Eserler ayrıca gerçek kartpostal boyutunda tasarlanarak, sergi süresince orijinal eserlerle birlikte satışa sunuluyor.
‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ sergisi, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te 5 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.