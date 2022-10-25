KÖDER “41 Kadın-41 Hayat Sergisi” sonrasında belgesel gösterimlerine devam ediyor

KÖDER “41 Kadın-41 Hayat Sergisi” sonrasında belgesel gösterimlerine devam ediyor
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER ) geçtiğimiz haftalarda açtığı “41 Kadın-41 Hayat Sergisi” sonrasında "hayata değer katan kadınlarla ilgili" belgesel gösterimlerine devam ediyor.

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Kadın Öyküleri Derneği’nden verilen bilgiye göre, geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınların anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren KÖDER, Kalavaç köyü sakinlerinden, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıtlıkla mücadele ederek, zor şartlarda ailece kenetlenerek yoktan var etmeyi ilke edinmiş, üretken, fedakar ve demokrat kimliğiyle de bilinen Şifa Çelik belgeselini toplumla buluşturuyor.

Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda 28 Ekim Cuma akşamı saat 18.00’de yer alacak etkinlikte belgesel gösterimi yanında bir de şiir dinletisi yer alacak.

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