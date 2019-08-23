Küçük dancçılar Cumhurbaşkanlığında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan’da düzenlenen Salsa Spring Festival yarışmasında kategorilerinde birincilik ödülünü kazanan ve Meksika’da düzenlenen Euroson World Salsa Championship’e katılma hakkı elde eden Elis Sermaye, Karel Biran ve eğitmenleri Bilgen Arık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, Elis Sermaye, Karel Biran ve eğitmenleri Bilgen Arık’ı, elde ettikleri derece nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, genç dansçılara başarılar diledi.

Elis Sermaye, Karel Biran ve eğitmenleri Bilgen Arık da yeni projeleriyle ilgili bilgi vererek, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürlerini iletti.