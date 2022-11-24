Kültür Dairesi, Öğretmenler Günü’nü emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı.

Kültür Dairesi, Haziran-Eylül ayları boyunca iki haftada bir perşembe günleri, tüm kütüphanelerde düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliğini, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yeniden başlattı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, “Öğretmene vefa” başlığıyla, emekli öğretmenleri Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelere 26 Ocak 2023 tarihine kadar konuk edecek Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği kapsamında Lefkoşa’da, Milli Kütüphane’nin ilk konuğu Emekli Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülçin Erkmen oldu.

Lefkoşa Milli Kütüphane’deki sohbet etkinliğinde hazır bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, öğretmenin ve öğretmenliğin toplumun biçimlendirilmesindeki önemine ve vefa kültürünün toplumun kökleriyle bağının güçlenmesindeki rolüne değindi.

Gülçin Erkmen, Şirin Zaimağaoğlu’nun öğretmeni olduğunu belirterek, konuşmasına 1985 yılında anneler günü için kendisine bir öğrencisi tarafından yazılmış bir mektup şiiri okuyarak başladı.

Erkmen konuşmasını, öğretmenlik hayatında biriktirdiği anılarından ve tecrübelerinden paylaşımlarda bulunarak tamamladı.

-Diğer kütüphanelerdeki etkinlikler

Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nde; Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Nilgün Çolakoğlu, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Havva Süleymanlar, İskele Halk Kütüphanesi’nde Emekli İngilizce Öğretmeni Nagehan Orun, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Ulus Burçaklı, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Süleyman Kurtel, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Emekli İlkokul Öğretmeni Mustafa Zeki ve Girne Halk Kütüphanesi’nde de Emekli İlkokul Öğretmeni Nagehan Diner konuk oldu.

Dairesi’nin halka açık olarak düzenlediği Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri, 1 Aralık Perşembe günü farklı emekli öğretmenleri konuk etmeye devam edecek.