Kültür Dairesi tarafından düzenlenen 31’inci Devlet Fotoğraf Yarışması, bu yıl 6 kategoride yapılacak

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenecek Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi bu yıl ilk kez internet üzerinden başvuru alacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, her iki tarih de dahil olmak üzere, 7 Aralık 2022 ve 27 Ocak 2023 tarihleri arasında eserlerini http://kultur.gov.ct.tr adresine yükleyerek yarışmaya başvurabilecek.

Her yıl 3 kategoride düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bu yıl 6 kategoride düzenlenecek. Mevcut Serbest (Siyah& Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli- Siyah&Beyaz) kategorilerine, bu yıl Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorileri de eklendi.

- 18 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları yarışmaya katılabilecek

Yarışmaya 18 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları, her bir kategoriye en az üç, en çok beş eser vererek, istedikleri kategorilerde veya tüm kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

Yarışma’da 6 kategoride başarı ve mansiyon ödüllerinin yanında, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü ile Kültür Dairesi Özel Ödülü gibi özel ödüller verilecek. Başarı ödülleri için 5 bin TL, mansiyonlar için 2 bin 500 TL ve özel ödüller için de 1,500TL para ödülü olacak.

Yarışmanın ödül törenini ve sergi açılışının Şubat 2023’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılması öngörülüyor.

- Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu: “Yarışmaya çağın gerektirdiği ilkleri katarak Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz”

Devlet Fotoğraf Yarışması hakkında basına yazılı bir açıklama yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, bu yıl 31’incisini düzenledikleri Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne başvuruların ilk kez internet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Zaimağaoğlu, Yarışma’nın kategorilerine de 3 yeni kategori eklediklerine dikkat çekerek “Yarışma’ya çağın gerektirdiği ilkleri katarak Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Benim Şehrim Lefkem” kategorisiyle fotoğrafçıların objektiflerini Lefke’ye çevirmek istediklerini ifade eden Zaimağaoğlu, “Kavramsal” kategorisiyle de fotoğrafçıların kalıplarını yıkarak düşüncelerini fotoğraflamalarına imkan vermek istediklerini belirtti. Yarışmaya bu yıl ilk kez Mimari kategorisini de eklediklerini bildiren Zaimağaoğlu, ülke mimarisine dikkat çekip fotoğrafçılık sanatı aracılığıyla farkındalık yaratarak, şehirlerin estetik duygusuyla buluşturulmasında mimarlık sanatının önemine vurgu yapmak ve topluma hizmet etmiş değerler ile eserlerini su yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu yıl Mimari kategorisinde ülkenin kısa mimarlık tarihine adını eserleriyle yazdıran Ahmet Vural Behaeddin’in eserlerini konu aldıklarını belirten Zaimağaoğlu, bu sayede ülkeye kalıcı ve özgün eserler bırakmış Mimar Ahmet Vural Behaeddin’i de anmayı murat ettiklerini vurguladı.

Zaimağaoğlu, ödül töreni ve sergi açılışının yapılacağı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nin yanında, bu yıl ilk kez sergiyi Gazimağusa, Lefke ve Girne’ye de götürerek ülkedeki tüm sanatseverlerin izlenimine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yarışmaya katılım koşulları hakkındaki tüm bilgiler, Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Şartnamesi’nde yer alıyor.