Kültür Dairesine bağlı kütüphaneler sanatçılarla halka açık sohbet buluşmalarına ev sahipliği yapacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” adıyla tüm kütüphanelerde düzenleyeceği, sanatçılarla halka açık sohbet buluşmaları, perşembe günü başlıyor.

Kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi amacıyla düzenlenen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’ne, Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphaneler ev sahipliği yapacak.

Her perşembe günü farklı bir konuk sanatçıyı ağırlayacak sohbet buluşmaları, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde sanatçılarla halkı bir araya getirecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerini ziyaret ederek, etkinlikle ilgili çalışmalara katıldı.

-Zaimağaoğlu, “Kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi için ilk adımı atıyoruz”

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, kütüphanelerin herkesin uğrak yeri haline gelmesi hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetlerini organize ederek ilk adımı attıklarını ifade etti.

Zaimağaoğlu, kütüphanelerdeki eksiklikleri gidermek ve çocuklardan başlayarak tüm toplum bireylerinin ayağının kütüphaneye alışması için sadece kütüphane haftasında değil, yıl boyunca kütüphanelerde halka açık çeşitli faaliyetler düzenleyeceklerini söyledi.

Kütüphanelerde çalışan personelin imkansızlıklar içerisinde özveriyle çalıştıklarını gözlemlediğini belirten Zaimağaoğlu, sanatçılarla sohbet etmeyi ve deneyimlerini paylaşmayı arzu eden herkesi kütüphanelere davet etti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Kültür Dairesi’nin iş birliğinde tüm sohbet buluşmalarının kayıt altına alınacağını da ifade eden Zaimağaoğlu, kültürel arşivin önemine vurgu yaptı.

-Perşembe günkü sohbet buluşmaları programı

Her perşembe farklı bir konukla devam edecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin, 2 Haziran Perşembe günkü sohbet buluşmalarının saatleri ve konukları şöyle:

“Lefkoşa Milli Kütüphane’de saat 10.30’da Şair Yazar Mehmet Kansu, Girne Halk Kütüphanesi’nde saat 15.00’te Yazar Ünver Alibey, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Müzisyen Kurultay Akbay, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde saat 14.00’te Yazar Ahmet Şimşek, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Tiyatro Sanatçısı-Yazar Suzan Polat, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Sinema-Tiyatro Oyuncusu Ruhsan Ankay Kısa, İskele Halk Kütüphanesi’nde saat 10.00’da Şair-Köşe Yazarı Bedia Balses, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde saat 14.00’te Şair Fatih Yalıner, Erenköy Halk Kütüphanesi Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda saat 09.30’da Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener.”