Lefke’ye farklı tarzda üç duvar resmi

İki Toplumlu Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi kapsamında Lefke’de farklı tarzda üç duvar resmi (mural) yapıldı.

Lefke Turizm Derneği tarafından yayınlanan bildiride, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı altında finanse edilen ve Lefke Turizm Derneği ile Doğa Dostları Kıbrıs tarafından yürütülen Proje altında yapılan üç remin, Kuzey Kıbrıs’ta tarz ve boyut açısından bir ilk olduğu kaydedildi.

Her bir resmin Lefke’nin doğasını, kültürünü ve tarihini yansıttığı kaydedilen açıklamada, ilçe merkezine çıkarken görülen ilk duvar resminin Lefke’nin özelliklerini, merkezdeki duvarlardaki resimlerden birinin Soli antik kentindeki amfi tiyatro ile onunla özdeşleşen ünlü filozof Solon’u, diğerinin de Trodos dağlarında yaşayan Kıbrıs’a özgü en büyük endemik hayvan türü olan muflonu (ovis gmelini ophion) yansıttığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 14:16