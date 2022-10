Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tiyatro kursları başlıyor. Kurslar dört farklı yaş grubuyla ve her grubun farklı eğitmenleriyle yapılacak.

-Çocuk, Gençlik ve Yetişkinler

Verilen bilgiye göre, 8-10 yaş grubu Çocuk ekibi çalışması, 17 Ekim’den itibaren her pazartesi saat 17.00’da Asu Demircioğlu eğitmenliğinde, 11-14 yaş grubu Gençlik ekibi çalışması, 18 Ekim Salı gününden itibaren her salı saat 17.00’da Nehir Demirel ve Aytunç Şabanlı eğitmenliğinde, 15-18 yaş grubu gençler 18 Ekim’den itibaren her salı 18.30’da Melis Günalp eğitmenliğinde, 19 yaş ve üzeri olan yetişkinler ise, 20 Ekim’den itibaren her perşembe saat 18:00’da Cem Aykut eğitmenliğinde yapılacak. Tüm kurslar Merkez Lefkoşa’da yapılacak.

Detaylı bilgi için 227 87 82 numaralı telefon aranabilir.