Lefkoşa'da Samanbahçe coşkusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliği ve katkıları ile Studio 21 & Yuka Blend tarafından organize edilen Samanbahçe Festivali, dün( 22 Haziran Cumartesi) Lefkoşa’nin simge bölgelerinden Samanbahçe’de gerçekleşti. Atakom Ltd, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi sponsorluğunda tüm gün devam eden festival kapsamında çevre dostu, sportif, eğitsel, eğlence,sosyal ve kültürel birçok etkinlik yer aldı. Sabah saat 10:00’da başlayan festivalde farklı DJ performansları, jonglörler, dans gösterileri, atölye çalışmaları(nefes, yoga, fitnes,dans ve el işi atölye çalışmaları) gerçekleşirken festival alanında elişi, yiyecek-içecek, sanat eserleri, bisiklet ve kitap standları kuruldu.

Lefkoşa’nın her iki tarafından insanların ilgi gösterdiği ve adeta kültürel bir buluşmaya dönüşen festivalde LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de hem festival alanında kurulan standları ziyaret etti hem atölye çalışmalarına katıldı hem de Samanbahçe’de ikamet eden yurttaşlarla evlerinin önünde sohbet etti.

Başkan Harmancı :“Samanbahçe, Lefkoşa’nın çok özel bir rengidir.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Studio 21, LTB ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek Samanbahçe’nin tüm gün boyunca farklı ve birbirinden güzel aktivitelere ev sahipliği yaptığını kaydetti. LTB Başkanı Harmancı, “Samanbahçe, Lefkoşa’nın çok özel bir rengidir. Bugün Samanbahçe’de tüm evlerin önü ve arası adeta Lefkoşa’nın yeşil balkonu, bir peyzaj yeri gibi oldu. Birçok turist ve katılımcı buradan çok güzel fotoğraflarla ayrılıyor. Yurttaşlarımız biraz daha fazla Samanbahçe’yi tanısın,biraraya gelsin istedik. Eski Samanbahçeliler, eski ve yeni Lefkoşalılar bugün burada sohbet ettiler, beraber eğlendiler, an’larını anıya çevirerek fotoğraf çektirdiler, çektiler. Hepimiz bugün burada çok mutluyuz. Biz beraber Lefkoşayız. Bundan sonra da Samanbahçe’nin güzellilerini Lefkoşanın güzellikleriyle birlikte yaşamaya devam edeceğiz.” dedi.

Samanbahçe, Lefkoşa’nın 2019 yılı yeşil balkonu LTB’nin hem yakın zamanda bölgede yaptığı çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarını tanıttığı hem de yurttaşların da katılımıyla gün boyu yeşllendirme çalışmalarının yapıldığı festivalde Samanbahçe, Lefkoşa’nın 2019 yılı yeşil balkonu olarak takdim edildi.

LBO tüm gün müzikleriyle festivale renk kattı Lefkoşa Belediye Orkestrası gün boyu sokakta farklı alanlarda performans gösterisi gerçekleştirirken bazı yerli gruplar da festivalde sahne aldı.Festivalin finalinde sahne alan LBO Latin Müzik Grubu hareketli ve keyifli Latin ezgilerinden oluşan müthiş performansı ile herkesi büyülerken Lefkoşalılar müzikler eşliğinde bol bol dans ederek Yuka Blend’in keyfini çıkardılar.

Samanbahçe’de kitap okumak ayrı bir keyif Festival kapsamında kurulan ¨Kitap Okuma Bölümü¨ ve LTB Sokak Kütüphaneleri sayesinde kitap ve Samanbahçe aynı etkinlikte buluştu. Tüm gün LTB Kitap Paylaşım Noktaları’nı ziyaret eden kitapseverler kendileri için uygun kitapları alarak Samanbahçe Evleri’nin güzelliğini ve keyfini bir kez de kitap okuyarak çıkardı.

Başkan Harmancı,LTB Yeşil Balkon Projesi ve Yarışması’nı tanıttı

Festival kapsamında ayrıca sırasıyla Studio 21.cc Direktörü Derviş G.Zeybek “Samanbahçe Projesi”, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Birimi Müdürü Kerime Darbaz “Samanbahçe Evleri Geçmişten Günümüze” ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı da “LTB Yeşil Balkon Projesi” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.