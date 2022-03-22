“Lefkoşa’da sahne” etkinliklerini sürdürüyor

Rauf Denktaş Eğitim ve Araştırma Vakfı (RADEV) destek ve himayesinde kurulan “Lefkoşa’da Sahne”nin Şubat ayında “Romeo ve Juliet-Bir evlilik zehirlenmesi” adlı tek perdelik oyunla başladığı faaliyetlerine yıl boyunca tiyatro oyunlarının yanı sıra, konserler ve çeşitli sanatsal etkinlikler planladığı belirtildi.

RADEV Araştırma Koordinatörü Basın Tanıtım Sorumlusu Gözde Gülşen’in açıklamasına göre, bu bağlamda Lefkoşa’da Sahne bünyesinde ve Yönetmen Osman Ateş önderliğinde kurulan “Çekirdek Kadro Tiyatro Kumpanyası”, ilk oyununu sahneledi.

Geçmişte senaryo dalında Oscar Ödüllerine de aday gösterilen İsrailli ünlü yazar Ephraim Kishon’un yazdığı, Hale Kuntay’ın Türkçeye çevirdiği “Bir Tarla Kuşuydu Juliet” adlı eserden uyarlanan “Romeo ve Juliet-Bir evlilik zehirlenmesi” adlı oyunun yönetmenliğini Osman Ateş, yardımcı yönetmenliğini ise Nehir Demirel yapıyor.

Özgün müziğini Süleyman Akosman’ın, koreografisini ise Liliya Biroğul’un yaptığı oyunda Birce Birsel Çağlar, Aysel Açelya Bükülmez, Alina Moraru, Kurtuluş Altaylı, Fuat Zorali, Ekin Karaböcek ve Osman Ateş rol alıyor.

Tek perdelik oyunun suaresi Cumartesi geceleri saat 20.00’de sahne alırken, Pazar günleri 16.00’da da matinesi gerçekleştiriliyor.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte çok rağbet gösterdiği ancak aradan geçen yıllarda unutulmaya yüz tutan ‘Pazar matinesi’ kavramı da böylece yeniden hayat buluyor.

‘Nitelikli bir sahne’ felsefesiyle, dünyalı gibi düşünüp, ülke sanatına katkı koyma amacıyla kurulan Lefkoşa’da Sahne Eski Mısırlızade Sineması binasında faaliyet gösteriyor.

481 koltuk kapasitesi bulunan Sahne’de son teknolojik imkanlardan faydalanarak kurulan ses ve ışık sistemlerinin yanı sıra, merkezi ısıtma sistemiyle her türlü konforun sağlandığı tam teşekkülü bir salon olarak Kıbrıs Türk sanat dünyasına oldukça iddialı bir başlangıç yapmış durumda.

SAHNE’DE KONSERLER SÜRÜYOR…

Öte yandan Lefkoşa’da Sahne’de tiyatro oyununun yanı sıra konser etkinlikleri de sürüyor.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserinin yer aldığı Sahne’de, 24-25 Mart konserleri etkinliklerinin Lefkoşa ayağı da bu hafta gerçekleştiriliyor.

Rauf Denktaş Üniversitesi katkıları ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen konserler dizisinin birincisi 24 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Sahne’de olacak.

Şef Murat Menket yönetiminde solistler, Ayşe Karaoğlan (Keman), Rüya Taner (Piyano) ve Eren Güllü (Viyolonsel) eşliğinde düzenlenecek olan konserde L.W. Beethoven’in Triple Konçerto-Op 56 ve F.B. Mendelson’un Do Minör 1.Senfoni Op 11 adlı eserleri seslendirilecek. Konserler dizisinin ikincisi ise 25 Mart Cuma günü Mağusa’da DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.