Leman Cankat Seramik atölyesinden "çamur oynama "etkinliği düzenlendi

Leman Cankat Seramik atölyesi 8 Martta özde kadın genelde insan olabilmenin yükünün verdiği sorumlulukla "önce insan önce kadın adlı sosyal sorumluluk projesi için Lokmacı Kapısında etkinlik düzenledi..

8 Mart günü sabah 10.00 dan 17.00 ya kadar "önce insan -önce kadın " sloganıyla bir "çamur oynama "etkinliği düzenlendi.



Leman Cankat Sermarik Atölyesi sahibi Leman Cankat, etkinliğin amacının,içinden geçtiğmiz acı ve ağır yaşam koşullarında sevgili ile yüreklere dokunabilmek, ruhları, bedenleri hafifletebilmek olarak açıkladı.Alana koyulan bağış kumbarasına gönüllü olarak bağış kabul edilen etkiblikte 1850 türk lirası bağış toplandı. Cankat, gün sonunda toplanan bağışların Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma Dükkanı’na teslim edildiğini belirtti.