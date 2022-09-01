Lirik Şiir Grubu, Gönyeli’de şiir dinletisi sundu

Lirik Şiir Grubu, Gönyeli’de şiir dinletisi sundu
banner83
banner80

 Lirik Şiir Grubu, dün akşam Gönyeli’de sahne alarak "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız" adlı şiir dinletisi sundu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne programında dün akşam Gönyeli’de sahne aldı.

Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı etkinlikte, Mustafa Gökçeoğlu şiirleri de okudu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ortaokul ve lise öğrencileri için ek bütünleme...
Ortaokul ve lise öğrencileri için ek bütünleme...
  1. Kıbrıs
﻿